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США засудили ймовірний розстріл талібами афганських військових, які склали зброю

Четвер, 15 липня 2021, 04:45
США засудили ймовірний розстріл талібами афганських військових, які склали зброю

Сполучені Штати засудили ймовірну страту бойовиками екстремістського угруповання "Талібан" військових Афганістану.

Джерело: речник Державного департаменту Нед Прайс, цитує Радіо Свобода

Деталі: Представник Державного департаменту 14 липня назвав дії людей на відео "звірством" і додав, що Вашингтон не має підстав сумніватися в автентичності запису.

На ньому видно, як бойовики "Талібану" розстрілюють 22 службовців афганських сил безпеки після того, як ті склали зброю.

Американський канал CNN стверджує, що відео, правдивість якого йому вдалося підтвердити, було зняти в червні у місті Давлат-Абад у провінції Фар’яб, неподалік від кордону Афганістану з Туркменістаном.

Нагадаємо:

  • Представники угрупування "Талібан" заявили, що вони взяли під контроль 85% території Афганістану. Офіційна влада заперечила це.
  • Угрупування "Талібан" заявило, що взяло контроль над ключовим прикордонним пунктом між Афганістаном і Пакистаном.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістан
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