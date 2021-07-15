Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США засудили ймовірний розстріл талібами афганських військових, які склали зброю

Четвер, 15 липня 2021, 04:45

Сполучені Штати засудили ймовірну страту бойовиками екстремістського угруповання "Талібан" військових Афганістану.

Джерело: речник Державного департаменту Нед Прайс, цитує Радіо Свобода

Деталі: Представник Державного департаменту 14 липня назвав дії людей на відео "звірством" і додав, що Вашингтон не має підстав сумніватися в автентичності запису.

На ньому видно, як бойовики "Талібану" розстрілюють 22 службовців афганських сил безпеки після того, як ті склали зброю.

Американський канал CNN стверджує, що відео, правдивість якого йому вдалося підтвердити, було зняти в червні у місті Давлат-Абад у провінції Фар’яб, неподалік від кордону Афганістану з Туркменістаном.

Нагадаємо:

  • Представники угрупування "Талібан" заявили, що вони взяли під контроль 85% території Афганістану. Офіційна влада заперечила це.
  • Угрупування "Талібан" заявило, що взяло контроль над ключовим прикордонним пунктом між Афганістаном і Пакистаном.

Теми: Афганістан


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Євросоюз затвердив рішення про відновлення вільного в’їзду з України

Рада запровадила режим paperless

фотоПутін допомагав Трампу перемогти на виборах: ЗМІ опублікували секретні документи

На Донбасі загинув 19-річний танкіст

Інтерпол взявся розшукувати Жеваго - ДБР

Зеленський звернувся до Байдена й Меркель, які зустрінуться у Вашингтоні

Усі новини...
Афганістан
"Талібан" підняв прапор над прикордонним пунктом між Афганістаном і Пакистаном
"Талібан" заявив про контроль над 85% території Афганістану
В Афганістані тривають важкі бої за місто Кандагар
Останні новини
20:00
В уряді пропонують заборонити ввезення бензинових і дизельних авто з 2030 року
19:43
Російських військових змусили вчити статтю Путіна про Україну – ЗМІ
19:25
Євросоюз затвердив рішення про відновлення вільного в’їзду з України
19:18
оновлено від 17:58Людина загинула під потягом метро у Києві
19:10
Гривня на закритті міжбанку трохи зросла до долара
18:53
НАЗК вирішило через суд домагатися звільнення Вітренка
18:37
Рада запровадила режим paperless
18:33
На "коронавірусній" мапі Європи побільшало червоних зон
18:31
Україна змінила вимоги до зберігання вакцини Pfizer
18:26
Microsoft представила хмарну Windows
Усі новини...