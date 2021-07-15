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"Талібан" підняв прапор над прикордонним пунктом між Афганістаном і Пакистаном

Четвер, 15 липня 2021, 00:18

Угрупування "Талібан" заявило, що взяло контроль над ключовим прикордонним пунктом між Афганістаном і Пакистаном.

Джерело: BBC

Деталі: Відео, поширене у соцмережах, показує, як білий прапор майорить над пунктом Спін Болдак у провінції Кандагар.

Афганський уряд заперечує, що прикордонний пункт захопили. Хоча на фото у соцмережах видно, як бойовики спілкуються з пакистанськими прикордонниками.

Джерела ВВС повідомили, що "Талібан" взяв цю ділянку кордону без жодного спротиву.

За останні тижні таліби захопили низку територій Афганістану, включно з постами на кордоні з Іраном, Таджикистаном, Туркменістаном.

Це сталося після того, як президент США Джо Байден заявив, що Америка виводить свої війська з Афганістану. Він встановив дедлайн - 11 вересня.

Прикордонний пункт, що розділяє афганське місто Спін Болдак в провінції Кандагар з одного боку і пакистанське місто Чаман з іншого, є другим за завантаженістю пунктом перетину між країнами.

Він пов'язує Кандагар з пакистанськими портами, через який щодня проходить близько 900 вантажівок.

 

За словами кореспондентки ВВС Ліз Дусет, цей пункт пропуску може стати головним призом талібів - символічним та стратегічним – якщо таліби будуть його далі утримувати.

Це може дати їм значний дохід від торгівлі й забезпечить прямий доступ до районів Пакистану. Там, як відомо, протягом багатьох років базуються лідери та бійці "Талібану".

ВВС не мала можливості перевірити цю інформацію з незалежних джерел, але пакистанські чиновники підтвердили, що таліби прикордонний пункт зайняли.

Журналістам і населенню з боку Пакистану наказали не підходити до кордону. У країні зібралась термінова нарада з питань безпеки, повідомляє репортер ВВС з пакистанського міста Кветта.

Але раніше представник міністерства внутрішніх справ Афганістану Тарек Аріан наполягав, що, хоча в районі кордону відбувалися "деякі рухи... сили безпеки відбивали атаку".

Президент Афганістану Ашраф Гані пообіцяв у вівторок, що "хребет" "Талібану" зруйнують", а втрачену територію відвоюють.

Передісторія:

  • 9 березня Сполучені Штати почали виводити війська із Афганістану у рамках укладеної із радикальним рухом "Талібан" мирової угоди.
  • Президент США Джо Байден вирішив повністю вивести американські війська з Афганістану, що залишилися в країні, до 11 вересня 2021 року.
  • "Талібан" пригрозив атакувати війська США і НАТО, тому що 1 травня збіг термін для повного виведення іноземних військ.
  • Дата 1 травня була узгоджена в минулому році талібами і офіційними особами США: 29 лютого у Штати підписали з "Талібаном" мирну угоду, метою якої було повністю вивести американські війська з країни. Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скорочують свої сили від 13 тисяч до 8 600 осіб. Решта військ виходять з країни за 14 місяців. Також свої війська повинні вивести союзники США по НАТО.
  • Президент США Джо Байден пообіцяв президенту Афганістану Ашрафу Гані"стійке" партнерство на тлі виведення американських військ та ескалації насильства талібів. А "Талібан" заявив про контроль над 85% території Афганістану

Теми: Афганістанкордон


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