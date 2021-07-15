"Талібан" підняв прапор над прикордонним пунктом між Афганістаном і Пакистаном

Угрупування "Талібан" заявило, що взяло контроль над ключовим прикордонним пунктом між Афганістаном і Пакистаном.

Джерело: BBC

Деталі: Відео, поширене у соцмережах, показує, як білий прапор майорить над пунктом Спін Болдак у провінції Кандагар.

Афганський уряд заперечує, що прикордонний пункт захопили. Хоча на фото у соцмережах видно, як бойовики спілкуються з пакистанськими прикордонниками.

Джерела ВВС повідомили, що "Талібан" взяв цю ділянку кордону без жодного спротиву.

За останні тижні таліби захопили низку територій Афганістану, включно з постами на кордоні з Іраном, Таджикистаном, Туркменістаном.

Це сталося після того, як президент США Джо Байден заявив, що Америка виводить свої війська з Афганістану. Він встановив дедлайн - 11 вересня.

Прикордонний пункт, що розділяє афганське місто Спін Болдак в провінції Кандагар з одного боку і пакистанське місто Чаман з іншого, є другим за завантаженістю пунктом перетину між країнами.

Він пов'язує Кандагар з пакистанськими портами, через який щодня проходить близько 900 вантажівок.

За словами кореспондентки ВВС Ліз Дусет, цей пункт пропуску може стати головним призом талібів - символічним та стратегічним – якщо таліби будуть його далі утримувати.

Це може дати їм значний дохід від торгівлі й забезпечить прямий доступ до районів Пакистану. Там, як відомо, протягом багатьох років базуються лідери та бійці "Талібану".

ВВС не мала можливості перевірити цю інформацію з незалежних джерел, але пакистанські чиновники підтвердили, що таліби прикордонний пункт зайняли.

Журналістам і населенню з боку Пакистану наказали не підходити до кордону. У країні зібралась термінова нарада з питань безпеки, повідомляє репортер ВВС з пакистанського міста Кветта.

Але раніше представник міністерства внутрішніх справ Афганістану Тарек Аріан наполягав, що, хоча в районі кордону відбувалися "деякі рухи... сили безпеки відбивали атаку".

Президент Афганістану Ашраф Гані пообіцяв у вівторок, що "хребет" "Талібану" зруйнують", а втрачену територію відвоюють.

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