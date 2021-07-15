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США осудили вероятный расстрел талибами афганских военных, которые сложили оружие

Четверг, 15 июля 2021, 04:45

Соединенные Штаты осудили вероятную казнь боевиками экстремистской группировки "Талибан" военных Афганистана.

Источник: пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс, цитирует Радио Свобода

Детали: Представитель Государственного департамента 14 июля назвал действия людей на видео "зверством" и добавил, что Вашингтон не имеет оснований сомневаться в подлинности записи.

На нем видно, как боевики "Талибана" расстреливают 22 служащих афганских сил безопасности после того, как те сложили оружие.

Американский канал CNN утверждает, что видео, правдивость которого ему удалось подтвердить, было снять в июне в городе Давлат-Абад в провинции Фарьяб, недалеко от границы Афганистана с Туркменистаном.

Напомним:

  • Группировка "Талибан" заявила, что взяла контроль над ключевым пограничным пунктом между Афганистаном и Пакистаном.
  • "Талибан" заявил о контроле над 85% территории Афганистана.

Темы: Афганистан
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