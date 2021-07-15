Доба на Донбасі: 13 порушень "тиші", двоє поранених бійців

За добу 14 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранено двох бійців ЗСУ.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Неподалік населеного пункту Луганське противник двічі обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля селища Піски ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру.

Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Красногорівки ворожі війська застосовували міномети 120-го калібру.

У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки ворог двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля Золотого-4 противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

У районі Новотошківського російські окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан одного пораненого – задовільний, іншого – середньої тяжкості.

Станом на 7 годину ранку 15 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.