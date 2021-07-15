Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Доба на Донбасі: 13 порушень "тиші", двоє поранених бійців

Четвер, 15 липня 2021, 07:37

За добу 14 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранено двох бійців ЗСУ.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Неподалік населеного пункту Луганське противник двічі обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля селища Піски ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру.

Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Красногорівки ворожі війська застосовували міномети 120-го калібру.

У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки ворог двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля Золотого-4 противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

У районі Новотошківського російські окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення.  Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан одного пораненого – задовільний, іншого – середньої тяжкості.

Станом на 7 годину ранку 15 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСДонбасОб'єднані сили на Донбасівійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Євросоюз затвердив рішення про відновлення вільного в’їзду з України

Рада запровадила режим paperless

фотоПутін допомагав Трампу перемогти на виборах: ЗМІ опублікували секретні документи

На Донбасі загинув 19-річний танкіст

Інтерпол взявся розшукувати Жеваго - ДБР

Зеленський звернувся до Байдена й Меркель, які зустрінуться у Вашингтоні

Усі новини...
ООС
Окупанти поранили двох бійців ЗСУ на Донбасі
Бойовики з ОРДО повідомляють про п’яного, що кинув гранату в будинок
На Донбасі у понеділок загинув військовий, ще п'ятеро отримали поранення
Останні новини
20:00
В уряді пропонують заборонити ввезення бензинових і дизельних авто з 2030 року
19:43
Російських військових змусили вчити статтю Путіна про Україну – ЗМІ
19:25
Євросоюз затвердив рішення про відновлення вільного в’їзду з України
19:18
оновлено від 17:58Людина загинула під потягом метро у Києві
19:10
Гривня на закритті міжбанку трохи зросла до долара
18:53
НАЗК вирішило через суд домагатися звільнення Вітренка
18:37
Рада запровадила режим paperless
18:33
На "коронавірусній" мапі Європи побільшало червоних зон
18:31
Україна змінила вимоги до зберігання вакцини Pfizer
18:26
Microsoft представила хмарну Windows
Усі новини...