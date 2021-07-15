Доба на Донбасі: 13 порушень "тиші", двоє поранених бійців
За добу 14 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранено двох бійців ЗСУ.
Джерело: Ранкове зведення штабу ООС
Деталі: Неподалік населеного пункту Луганське противник двічі обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля селища Піски ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру.
Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.
Біля Красногорівки ворожі війська застосовували міномети 120-го калібру.
У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Неподалік Старогнатівки ворог двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Біля Золотого-4 противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
У районі Новотошківського російські окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
В результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан одного пораненого – задовільний, іншого – середньої тяжкості.
Станом на 7 годину ранку 15 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.