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Сутки на Донбассе: 13 нарушений "тишины", двое раненых бойцов

Четверг, 15 июля 2021, 07:37
Сутки на Донбассе: 13 нарушений тишины, двое раненых бойцов

За сутки 14 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены два бойцов ВСУ.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Неподалеку населенного пункта Луганское противник дважды обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У поселка Пески враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новогригорьевки российские оккупанты применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра.

Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра.

Вблизи Водяного, что у Донецка, противник обстреливал наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.

У Красногоровки вражеские войска применяли минометы 120-го калибра.

В районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки враг дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

У Золотого-4 противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

В районе Новотошковского российские оккупанты обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого – удовлетворительное, второго – средней тяжести.

По состоянию на 7:00 утра 15 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассевойна
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