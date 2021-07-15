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Позбавлення мандата за прогули: Разумков хоче ще одну спробу

Четвер, 15 липня 2021, 09:55
Позбавлення мандата за прогули: Разумков хоче ще одну спробу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков виступає за доопрацювання та повторне направлення до Конституційного Суду законопроэкту, що передбачає позбавлення повноважень народного депутата за систематичне нехтування обов'язками та прогули пленарних засідань.

Джерело: Разумков в ефірі каналу "Hromadske", сайт парламенту

Пряма мова: "Це принципова річ, яку, так чи інакше, треба буде зробити.

Сподіваюся, коли знову нормально запрацює Конституційний Суд, ми повторно будемо звертатися. Свого часу вже були направлені відповідні законопроекти. Ми на них отримали негативний висновок Конституційного Суду".

Деталі: Разумков залишається переконаним, що позбавлення мандата народного депутата за невиконання обов’язків має бути передбачено в Конституції. 

"Я вважаю, що не варто витрачати кошти платників податків, якщо ти не можеш знайти часу на виконання обов’язків народного депутата", – сказав він.

Голова Верховної Ради нагадав, що Конституційний Суд також надав негативний висновок до законопроєкту, що передбачав внесення змін до Основного Закону та дозволив би позбавляти мандата за неперсональне голосування в Парламенті. 

Водночас він зазначив, що проблему неперсонального голосування вдалося вирішити шляхом запровадження Кримінальної відповідальності за такі дії та сенсорної кнопки при голосуваннях парламентарів.

Нагадаємо: Разумков анонсував новий закон про позбавлення депутатського мандата за прогули ще два роки тому.

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроВерховна РадазаконодавствоКС
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