Разумков анонсував закон про позбавлення депутатського мандата за прогули

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Середа, 24 липня 2019, 06:41

Глава партії "Слуга народу" Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков анонсував новий закон про позбавлення депутатського мандата за прогули.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Цю процедуру (позбавлення мандата - ред.) треба буде прописувати. Одним з форматів, який ми розглядали, це референдум з відкликання народного депутата, це можуть бути і законодавчо прописані норми: якщо ви не відвідуєте свою роботу протягом, скажімо, 30% робочого часу... Це буде визначати закон. Не прийшли на 30% засідань - втрачаєте мандат", - розповів Разумков.

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Нагадуємо:

  • За результатами підрахунку 96% бюлетенів, від "Слуги народу" до парламенту можуть пройти 254 нардепи, ще 47 осіб проходять у Раду як самовисуванці.
  • За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

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Теми: Слуга народу Верховна Рада Разумков Дмитро


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