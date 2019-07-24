Разумков анонсував закон про позбавлення депутатського мандата за прогули

Глава партії "Слуга народу" Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков анонсував новий закон про позбавлення депутатського мандата за прогули.



Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Цю процедуру (позбавлення мандата - ред.) треба буде прописувати. Одним з форматів, який ми розглядали, це референдум з відкликання народного депутата, це можуть бути і законодавчо прописані норми: якщо ви не відвідуєте свою роботу протягом, скажімо, 30% робочого часу... Це буде визначати закон. Не прийшли на 30% засідань - втрачаєте мандат", - розповів Разумков.

Читайте також: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент.

Нагадуємо: