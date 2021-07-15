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Лишение мандата за прогулы: Разумков хочет еще одну попытку

Четверг, 15 июля 2021, 09:55

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков выступает за доработку и повторное направление в Конституционный Суд законопроекта, который предусматривает лишение полномочий народного депутата за систематическое пренебрежение обязанностями и прогулы пленарных заседаний.

Источник: Разумков в эфире канала "Hromadske", сайт парламента

Прямая речь: "Это принципиальная вещь, которую, так или иначе, надо будет сделать.

Надеюсь, когда снова нормально заработает Конституционный Суд, мы повторно будем обращаться. В свое время уже были направлены соответствующие законопроекты. Мы на них получили негативное заключение Конституционного Суда".

Детали: Разумков остается убежден, что лишение мандата народного депутата за невыполнение обязанностей должно быть предусмотрено в Конституции.

"Я считаю, что не стоит тратить средства налогоплательщиков, если ты не можешь найти времени на выполнение обязанностей народного депутата", – сказал он.

Глава Верховной Рады напомнил, что Конституционный Суд также дал негативное заключение по законопроекту, который предусматривал внесение изменений в Основной Закон и позволил бы лишать мандата за неперсональное голосование в парламенте.

В то же время он отметил, что проблему неперсонального голосования удалось решить путем введения уголовной ответственности за такие действия и сенсорной кнопки при голосованиях парламентариев.

Напомним: Разумков анонсировал новый закон о лишении депутатского мандата за прогулы еще два года назад.

Темы: Разумков ДмитрийВерховная РадазаконодательствоКС
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