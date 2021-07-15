Новий обстріл на Донбасі: двоє бійців отримали поранення

На Донбасі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" в результаті обстрілу двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Джерело: повідомлення ОТУ "Північ" у Facebook

Дослівно: "15 липня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення".

Деталі: Пораненим надано першу медичну допомогу, та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я поранених - задовільний.

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