Новий обстріл на Донбасі: двоє бійців отримали поранення
Четвер, 15 липня 2021, 14:20
На Донбасі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" в результаті обстрілу двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.
Джерело: повідомлення ОТУ "Північ" у Facebook
Дослівно: "15 липня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення".
Деталі: Пораненим надано першу медичну допомогу, та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я поранених - задовільний.
Передісторія:
- За добу 14 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранено двох бійців ЗСУ.