Новый обстрел на Донбассе: двое бойцов получили ранения

На Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате обстрела двое военнослужащих получили осколочные ранения.

Источник: сообщение ОТУ "Север" в Facebook

Дословно: "15 июля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения".

Детали: Раненым оказана первая медицинская помощь, и доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное.

Предыстория: