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Новый обстрел на Донбассе: двое бойцов получили ранения

Четверг, 15 июля 2021, 14:20

На Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате обстрела двое военнослужащих получили осколочные ранения.

Источник: сообщение ОТУ "Север" в Facebook

Дословно: "15 июля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения".

Детали: Раненым оказана первая медицинская помощь, и доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное.

Предыстория:

  • За сутки 14 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены два бойца ВСУ.

Темы: ДонбассООС
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