Новый обстрел на Донбассе: двое бойцов получили ранения
Четверг, 15 июля 2021, 14:20
На Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате обстрела двое военнослужащих получили осколочные ранения.
Источник: сообщение ОТУ "Север" в Facebook
Дословно: "15 июля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения".
Детали: Раненым оказана первая медицинская помощь, и доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное.
Предыстория:
- За сутки 14 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены два бойца ВСУ.