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Рада підтримала у першому читанні закон про онлайн-прописку

Четвер, 15 липня 2021, 16:37
Рада підтримала у першому читанні закон про онлайн-прописку

Верховна Рада підтримала у першому читанні і за основу проєкт закону №5463 про онлайн-прописку.

Джерело: засідання ВР 15 липня, Мінцифри

Деталі: Законопроєкт підтримав 251 парламентар.

У мінцифри зазначають, що ухвалений законопроєкт остаточно скасує "штамп про прописку" та паперову довідку про місце проживання до ID-картки.

Міністр цифровох трансформації Михайло Федоров заявив, що у відомстві розробили спеціальний модуль на базі Демреєстру, який об'єднає всі дані про зареєстроване місце проживання громадян в Україні.

Федоров додав, що це дозволить отримувати інформацію за декілька секунд і людям більше не доведеться витрачати багато часу на зміну місця реєстрації.

Щоб скористатися послугою потрібно буде в "Дії" обрати пункт "Реєстрація місця проживання" і заповнити заяву.

Далі власник житла, де мешкає особа, має підтвердити запит та дозволити зареєструватися в житлі, яке внесено до реєстру нерухомого майна.

Дані про нове місце проживання автоматично з'являться в реєстрі, а зняття з попереднього місця відбудеться автоматично. Послуга буде надана протягом однієї доби. 

Після ухвалення законопроєкту послуга буде доступна усім українцям - незалежно від того, який паспорт вони мають, - паперовий чи ID-картку.

За словами міністра, послуга доступна на порталі "Дія" в рамках експериментального проекту.

Водночас нарпепи "Голосу" закликали підтримати альтернативний законопроєкт, яким пропонувалося повідомляти міграційну службу про фактичне місце проживання, а не прописку.

Як приклад нардепка Олександра Устінова нагадала про вибори, коли потрібно було додатково ходити у держустанови, аби змінити місце голосування на фактичне, а не за пропискою.

Вона закликала змінити систему реєстрації, щоб люди мали права користуватися держпослугами за фактичним місцем проживання, а не реєстрації. 

Також вона додала, що пропонований основний закон - це "фейк і популізм", який зовсім не звільняє українців від фізичних черг у держустановах для отримання паперових документів. 

Нагадаємо: 

  • 6 травня на сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт, прийняття якого дозволить, здійснювати реєстрацію місця проживання онлайн.  

Українська правда

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Теми: Верховна РадаITдіджиталізація
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