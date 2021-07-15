Рада поддержала в первом чтении закон об онлайн-прописке
Верховная Рада поддержала в первом чтении и за основу проект закона №5463 об онлайн-прописке.
Источник: заседание ВР 15 июля, Минцифры
Детали: Законопроект поддержал 251 парламентарий.
В минцифры отмечают, что принятый законопроект окончательно отменит "штамп о прописке" и бумажную справку о месте жительства к ID-карте.
Министр цифровох трансформации Михаил Федоров заявил, что в ведомстве разработали специальный модуль на базе Демреестра, который объединит все данные о зарегистрированном месте проживания граждан в Украине.
Федоров добавил, что это позволит получать информацию за несколько секунд и людям больше не придется тратить много времени на смену места регистрации.
Чтобы воспользоваться услугой нужно будет в "Дии" выбрать пункт "Регистрация места проживания" и заполнить заявление.
Далее владелец жилья, где проживает человек, должен подтвердить запрос и позволить зарегистрироваться в жилье, которое внесено в реестр недвижимого имущества.
Данные о новом месте жительства автоматически появятся в реестре, а снятие с предыдущего места произойдет автоматически. Услуга будет предоставлена в течение суток.
После принятия законопроекта услуга будет доступна всем украинцам - независимо от того, какой паспорт они имеют, - бумажный или ID-карту.
По словам министра, услуга уже доступна на портале "Дия" в рамках экспериментального проекта.
В то же время нарпепы "Голоса" призвали поддержать альтернативный законопроект, которым предлагалось сообщать миграционной службе о фактическом месте проживания, а не прописку.
В качестве примера нардепка Александра Устинова напомнила о выборах, когда нужно было дополнительно ходить в госучреждения, чтобы изменить место голосования на фактическое, а не по прописке.
Она призвала изменить систему регистрации, чтобы у людей было право пользоваться госуслугами по фактическому месту проживания, а не регистрации.
Также она добавила, что предлагаемый основной закон - это "фейк и популизм", который вовсе не освобождает украинцев от физических очередей в госучреждениях для получения бумажных документов.
Напомним:
- 6 мая на сайте Верховной Рады появился законопроект, принятие которого позволит, осуществлять регистрацию места проживания онлайн.