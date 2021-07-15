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Рада поддержала в первом чтении закон об онлайн-прописке

Четверг, 15 июля 2021, 16:37

Верховная Рада поддержала в первом чтении и за основу проект закона №5463 об онлайн-прописке.

Источник: заседание ВР 15 июля, Минцифры

Детали: Законопроект поддержал 251 парламентарий.

В минцифры отмечают, что принятый законопроект окончательно отменит "штамп о прописке" и бумажную справку о месте жительства к ID-карте.

Министр цифровох трансформации Михаил Федоров заявил, что в ведомстве разработали специальный модуль на базе Демреестра, который объединит все данные о зарегистрированном месте проживания граждан в Украине.

Федоров добавил, что это позволит получать информацию за несколько секунд и людям больше не придется тратить много времени на смену места регистрации.

Чтобы воспользоваться услугой нужно будет в "Дии" выбрать пункт "Регистрация места проживания" и заполнить заявление.

Далее владелец жилья, где проживает человек, должен подтвердить запрос и позволить зарегистрироваться в жилье, которое внесено в реестр недвижимого имущества.

Данные о новом месте жительства автоматически появятся в реестре, а снятие с предыдущего места произойдет автоматически. Услуга будет предоставлена ​​в течение суток.

После принятия законопроекта услуга будет доступна всем украинцам - независимо от того, какой паспорт они имеют, - бумажный или ID-карту.

По словам министра, услуга уже доступна на портале "Дия" в рамках экспериментального проекта.

В то же время нарпепы "Голоса" призвали поддержать альтернативный законопроект, которым предлагалось сообщать миграционной службе о фактическом месте проживания, а не прописку.

В качестве примера нардепка Александра Устинова напомнила о выборах, когда нужно было дополнительно ходить в госучреждения, чтобы изменить место голосования на фактическое, а не по прописке.

Она призвала изменить систему регистрации, чтобы у людей было право пользоваться госуслугами по фактическому месту проживания, а не регистрации.

Также она добавила, что предлагаемый основной закон - это "фейк и популизм", который вовсе не освобождает украинцев от физических очередей в госучреждениях для получения бумажных документов.

Напомним:

  • 6 мая на сайте Верховной Рады появился законопроект, принятие которого позволит, осуществлять регистрацию места проживания онлайн.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаITдиджитализация
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