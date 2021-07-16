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На Донбасі окупанти обстріляли селище Нью-Йорк

П'ятниця, 16 липня 2021, 00:28

Російські найманці у четвер, 15 липня, обстріляли селище Нью-Йорк Донецької області.

Джерело: голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко у facebook

Пряма мова: "Сьогодні близько 19:30 російські окупанти здійснили обстріл смт Нью-Йорк, вже вкотре доводячи, що життя мирного населення для них нічого не варте".

Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку та дах гаража.

Інформації щодо постраждалих поки що немає.

Правоохоронці попередньо кваліфікували обстріл за статтею 438 Кримінального кодексу "Порушення законів та звичаїв війни".

Деталі події встановлюються.

 
 

Нагадаємо: Від початку доби 15 липня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, внаслідок яких двоє військових поранені, третій – травмований, вони усі в лікарні.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаОРДЛО


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