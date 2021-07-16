На Донбассе оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк
Российские наемники в четверг, 15 июля, обстреляли поселок Нью-Йорк Донецкой области.
Источник: председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в facebook
Прямая речь: "Сегодня около 19:30 российские оккупанты совершили обстрел г. Нью-Йорк, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит".
Детали: В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража.
Информации о пострадавших пока нет.
Правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по статье 438 Уголовного кодекса "Нарушение законов и обычаев войны".
Детали происшествия устанавливаются.
Напомним: С начала суток 15 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, в результате которых двое военных ранены, третий - травмирован, они все в больнице.