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На Донбассе оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк

Пятница, 16 июля 2021, 00:28
На Донбассе оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк

Российские наемники в четверг, 15 июля, обстреляли поселок Нью-Йорк Донецкой области.

Источник: председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в facebook

Прямая речь: "Сегодня около 19:30 российские оккупанты совершили обстрел г. Нью-Йорк, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит".

Детали: В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража.

Информации о пострадавших пока нет.

Правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по статье 438 Уголовного кодекса "Нарушение законов и обычаев войны".

Детали происшествия устанавливаются.

 
 

Напомним: С начала суток 15 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, в результате которых двое военных ранены, третий - травмирован, они все в больнице.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаОРДЛО
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