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Президент США: Вашингтон і Берлін продовжать "захищати східні рубежі НАТО від дій Росії"

П'ятниця, 16 липня 2021, 01:11

Сполучені Штати і Німеччина будуть підтримувати територіальну цілісність та євроатлантичні прагнення України.

Джерело: президент США Джо Байден на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова Байдена: "Ми продовжимо виступати на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, її євроатлантичних прагнень".

Деталі: При цьому Байден наголосив на важливості продовження реформ в Україні.

За його словами, Вашингтон і Берлін продовжать "захищати східні рубежі НАТО від дій Росії".

Що передувало: Під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю.

Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський в день зустрічі лідерів США та Німеччини у Вашингтоні закликав їх "не обмінювати цінності й безпеку на економічні інтереси" та не домовлятися про Україну без України.
  • Ангела Меркель вирушила до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Це остання її поїздка до США на посаді канцлера.

Теми: БайденМеркельУкраїна


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