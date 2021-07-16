Президент США: Вашингтон і Берлін продовжать "захищати східні рубежі НАТО від дій Росії"
П'ятниця, 16 липня 2021, 01:11
Сполучені Штати і Німеччина будуть підтримувати територіальну цілісність та євроатлантичні прагнення України.
Джерело: президент США Джо Байден на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, цитує Інтерфакс-Україна
Пряма мова Байдена: "Ми продовжимо виступати на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, її євроатлантичних прагнень".
Деталі: При цьому Байден наголосив на важливості продовження реформ в Україні.
За його словами, Вашингтон і Берлін продовжать "захищати східні рубежі НАТО від дій Росії".
Що передувало: Під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю.
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський в день зустрічі лідерів США та Німеччини у Вашингтоні закликав їх "не обмінювати цінності й безпеку на економічні інтереси" та не домовлятися про Україну без України.
- Ангела Меркель вирушила до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Це остання її поїздка до США на посаді канцлера.