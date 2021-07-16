Президент США: Вашингтон і Берлін продовжать "захищати східні рубежі НАТО від дій Росії"

Сполучені Штати і Німеччина будуть підтримувати територіальну цілісність та євроатлантичні прагнення України.

Джерело: президент США Джо Байден на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова Байдена: "Ми продовжимо виступати на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, її євроатлантичних прагнень".

Деталі: При цьому Байден наголосив на важливості продовження реформ в Україні.

За його словами, Вашингтон і Берлін продовжать "захищати східні рубежі НАТО від дій Росії".

Що передувало: Під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю.

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