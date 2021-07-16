Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент США: Вашингтон и Берлин продолжат "защищать восточные рубежи НАТО от действий России"

Пятница, 16 июля 2021, 01:11
Президент США: Вашингтон и Берлин продолжат защищать восточные рубежи НАТО от действий России

Соединенные Штаты и Германия будут поддерживать территориальную целостность и евроатлантические стремления Украины.

Источник: президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь Байдена: "Мы продолжим выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, ее евроатлантических стремлений".

Детали: При этом Байден отметил важность продолжения реформ в Украине.

По его словам, Вашингтон и Берлин продолжат "защищать восточные рубежи НАТО от действий России".

Что предшествовало: Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие.

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский в день встречи лидеров США и Германии в Вашингтоне призвал их "не обменивать ценности и безопасность на экономические интересы" и не договариваться об Украине без Украины.
  • Ангела Меркель отправилась в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Это последняя ее поездка в США на посту канцлера.

Темы: БайденМеркельУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Байден
Кулеба не думает, что приглашение Украины в НАТО отложили для торга с Россией
Байден дал Пригожину совет
Байден не видит "реальной перспективы" использования ядерного оружия Путиным
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: