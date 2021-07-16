Президент США: Вашингтон и Берлин продолжат "защищать восточные рубежи НАТО от действий России"

Соединенные Штаты и Германия будут поддерживать территориальную целостность и евроатлантические стремления Украины.

Источник: президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь Байдена: "Мы продолжим выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, ее евроатлантических стремлений".

Детали: При этом Байден отметил важность продолжения реформ в Украине.

По его словам, Вашингтон и Берлин продолжат "защищать восточные рубежи НАТО от действий России".

Что предшествовало: Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие.

Напомним: