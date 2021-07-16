Президент США: Вашингтон и Берлин продолжат "защищать восточные рубежи НАТО от действий России"
Пятница, 16 июля 2021, 01:11
Соединенные Штаты и Германия будут поддерживать территориальную целостность и евроатлантические стремления Украины.
Источник: президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, цитирует Интерфакс-Украина
Прямая речь Байдена: "Мы продолжим выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, ее евроатлантических стремлений".
Детали: При этом Байден отметил важность продолжения реформ в Украине.
По его словам, Вашингтон и Берлин продолжат "защищать восточные рубежи НАТО от действий России".
Что предшествовало: Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие.
Напомним:
- Президент Украины Владимир Зеленский в день встречи лидеров США и Германии в Вашингтоне призвал их "не обменивать ценности и безопасность на экономические интересы" и не договариваться об Украине без Украины.
- Ангела Меркель отправилась в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Это последняя ее поездка в США на посту канцлера.