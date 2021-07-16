Байден і Меркель підписали Вашингтонську декларацію

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель підписали Вашингтонську декларацію про двосторонню співпрацю і стратегічні принципи обох країн.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Сьогодні президент США та канцлер Німеччини підтверджують свою прихильність тісному двосторонньому співробітництву щодо сприяння миру, безпеці та процвітанню у всьому світі".

"Основою наших відносин є спільна прихильність до демократичних принципів, цінностей та інституцій. Разом ми будемо підтримувати верховенство закону, сприяти прозорості та ефективному врядуванню, а також підтримувати громадянське суспільство та незалежні ЗМІ".

Деталі: У декларації підписанти підтверджують, що захищатимуть "права та гідність усіх людей та протистояти несправедливості та нерівності скрізь, де це відбудеться".

Також у декларації є пункт про "оборону відкритого світу"

"… НАТО залишиться наріжним каменем цих зусиль. Ми беремо на себе оборону відкритого світу. По всій земній кулі всі нації повинні вільно визначати своє політичне майбутнє, без втручання з-за кордону, примусу чи панування з боку зовнішніх сил", – ідеться в декларації.

Ще одним пунктом прописана праця для "всієї вільної та мирної Європи".

"Ми підкреслюємо необхідність спиратися на наші альянси та партнерські стосунки для вирішення викликів, що попереду, включаючи кіберзагрози, енергетичну безпеку, дезінформацію, корупцію, демократичне відступлення та втручання у вибори", – зазначено в документі.

Обидві країни будуть протистояти спробам розподілу світу на зони впливу.

Крім того, у декларації йдеться про спільне протистояння глобальним загрозам – таким як кліматична й енергетична.

"Ми прагнемо вжити термінових заходів для вирішення кліматичної кризи, зокрема, започаткувавши кліматичне та енергетичне партнерство", – зауважують у декларації.

А також додають: "Ми будемо невтомно працювати над стійким глобальним економічним відновленням, побудованим на справедливій, всеосяжній, стійкій, заснованій на правилах світової економіки 21 століття.

…ми будемо впроваджувати нові рішення на нові виклики – і працюватимемо на двосторонній основі, а також у G7 та G20…"

Зазначається і про те, що для вирішення "економічних питань" між країнами встановлять американсько-німецький економічний діалог.

Що передувало: Сполучені Штати і Німеччина будуть підтримувати територіальну цілісність та євроатлантичні прагнення України. Про це заявив президент США Джо Байден на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що газопровід "Північний потік-2" не повинен стати заміною транзиту газу через Україну.