"Це додатковий проєкт, а не заміна транзиту через Україну" – Меркель про "Північний потік-2"
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що газопровід "Північний потік-2" не повинен стати заміною транзиту газу через Україну.
Джерело: Меркель під час спільної пресконференції у Білому домі з президентом США Джо Байденом, цитує Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Україна повинна залишатися країною-транзитером природного газу".
Деталі: Меркель попередила, що ФРН "буде активна, якщо Росія буде позбавляти Україну права на транзит".
За її словами, "Північний потік 2" – "це додатковий проєкт, а не заміна транзиту через Україну".
Також канцлер констатувала після переговорів з Байденом, що "у нас різні оцінки з приводу суті цього проєкту".
Меркель, відповідаючи на уточнююче питання журналіста, пояснила, що в разі проблем з транзитом газу через Україну, ФРН може діяти не тільки самостійно, але і по лінії ЄС. Вона нагадала, що саме через ЄС вводилися санкції проти Росії, пов'язані з українським конфліктом.
"Сподіваюся, що нам ніколи не доведеться приймати подібні рішення (стосовно ситуації з "Північним потоком-2" – ред.), – додала вона.
Байден, в свою чергу, коментуючи тему "Північного потоку-2", нагадав, що США і Німеччина – друзі.
"Друзі можуть собі дозволити не погоджуватися один з одним", – сказав президент США.
Він підкреслив, що вважає важливим забезпечити енергетичну безпеку Європи. Говорячи про те, як на неї вплине "Північний потік-2", Байден відповів: "Подивимося".
Що передувало: Сполучені Штати і Німеччина будуть підтримувати територіальну цілісність та євроатлантичні прагнення України. Про це заявив президент США Джо Байден на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю.
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський в день зустрічі лідерів США та Німеччини у Вашингтоні закликав їх "не обмінювати цінності й безпеку на економічні інтереси" та не домовлятися про Україну без України.
- Ангела Меркель вирушила до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Це остання її поїздка до США на посаді канцлера.