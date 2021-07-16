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"Це додатковий проєкт, а не заміна транзиту через Україну" – Меркель про "Північний потік-2"

П'ятниця, 16 липня 2021, 01:38
Це додатковий проєкт, а не заміна транзиту через Україну – Меркель про Північний потік-2

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що газопровід "Північний потік-2" не повинен стати заміною транзиту газу через Україну.

Джерело: Меркель під час спільної пресконференції у Білому домі з президентом США Джо Байденом, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Україна повинна залишатися країною-транзитером природного газу".

Деталі: Меркель попередила, що ФРН "буде активна, якщо Росія буде позбавляти Україну права на транзит".

За її словами, "Північний потік 2" – "це додатковий проєкт, а не заміна транзиту через Україну".

Також канцлер констатувала після переговорів з Байденом, що "у нас різні оцінки з приводу суті цього проєкту".

Меркель, відповідаючи на уточнююче питання журналіста, пояснила, що в разі проблем з транзитом газу через Україну, ФРН може діяти не тільки самостійно, але і по лінії ЄС. Вона нагадала, що саме через ЄС вводилися санкції проти Росії, пов'язані з українським конфліктом.

"Сподіваюся, що нам ніколи не доведеться приймати подібні рішення (стосовно ситуації з "Північним потоком-2" – ред.), – додала вона.

Байден, в свою чергу, коментуючи тему "Північного потоку-2", нагадав, що США і Німеччина – друзі.

"Друзі можуть собі дозволити не погоджуватися один з одним", – сказав президент США.

Він підкреслив, що вважає важливим забезпечити енергетичну безпеку Європи. Говорячи про те, як на неї вплине "Північний потік-2", Байден відповів: "Подивимося".

Що передувало: Сполучені Штати і Німеччина будуть підтримувати територіальну цілісність та євроатлантичні прагнення України. Про це заявив президент США Джо Байден на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю.

Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський в день зустрічі лідерів США та Німеччини у Вашингтоні закликав їх "не обмінювати цінності й безпеку на економічні інтереси" та не домовлятися про Україну без України.
  • Ангела Меркель вирушила до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Це остання її поїздка до США на посаді канцлера.

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельБайденПівнічний потік-2
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