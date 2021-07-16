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Вистави, шоу, концерти й афіші з 16 липня мають бути українською

П'ятниця, 16 липня 2021, 09:45
Шоу "95 кварталу", в якому раніше виступав Володимир Зеленський, досі виходило російською мовою. Фото tv.ua

16 липня набули чинності чергові норми закону про мову, які передбачають, що всі концерти, шоу-програми, фільми, екскурсії мають проводитися українською мовою.

Джерело: уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook

Деталі: З 16 липня мають проводитися українською:

  • усі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи (винятки передбачені лише для пісень і фонограм, а також у разі якщо застосування недержавної мови вимагає творчий задум організатора),
  • супровід (конферанс) усіх розважальних і видовищних заходів (виступи осіб, які не володіють державною мовою, повинні супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом),
  • оголошення, афіші, постери, буклети інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи і вхідні квитки на них (дозволене дублювання іншою мовою, якщо текст буде не більшим за обсягом і шрифтом),
  • усі вистави іншою, ніж державна, мовою в державних та комунальних театрах мають супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб,
  • туристичне та екскурсійне обслуговування (іншою мовою може здійснюватися туристичне чи екскурсійне обслуговування лише іноземців та осіб без громадянства),
  • демонстрація фільмів (фільми, створені іноземною мовою, мають бути дубльовані або озвучені державною мовою, поряд із державною мовою можуть бути аудіодоріжки іншими мовами). Демонстрування іноземних фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами дозволяється в кінотеатрах, якщо кількість таких сеансів не перевищує 10% від усіх сеансів або в рамках кінофестивалів,
  • музейні екскурсії, оформлення мистецьких виставок (дозволяється дублювання іншою мовою),
  • видавництва мають видавати державною не менше 50% усіх виданих упродовж року назв книг, частка книжок державною мовою у книгарнях має також становити не менше 50%.
 

Також 16 липня розпочинається реєстрація на іспит на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків та осіб, які мають намір набути громадянство України.

Перші іспити розпочнуться вже 19 липня о 9:30.

Українська правда
Теми: мовазаконодавствозакон про мови


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