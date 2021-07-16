Представления, шоу, концерты и афиши с 16 июля должны быть на украинском

Шоу "95 кварталу", в котором ранее выступал Владимир Зеленский, до сих пор выходило на русском языке. Фото tv.ua

16 июля вступили в силу очередные нормы закона о языке, которые предусматривают, что все концерты, шоу-программы, фильмы, экскурсии должны проводиться на украинском языке.

Источник: уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook

Детали: С 16 июля должны проводиться на украинском:

все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия (исключения предусмотрены только для песен и фонограмм, а также в случае, если применения негосударственного языка требует творческий замысел организатора),

сопровождение (конферанс) всех развлекательных и зрелищных мероприятий (выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом),

объявления, афиши, постеры, буклеты другие информационные материалы о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях и входные билеты на них (разрешено дублирование на другом языке, если текст будет не больше по объему и шрифту),

все спектакли на негосударственном языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или иным способом,

туристическое и экскурсионное обслуживание (на другом языке может осуществляться туристическое или экскурсионное обслуживание только иностранцев и лиц без гражданства),

демонстрация фильмов (фильмы, созданные на иностранном языке, должны быть дублированы или озвучены на государственном языке, наряду с государственным языком могут быть аудиодорожки на других языках). Демонстрация иностранных фильмов на языке оригинала с украинскими субтитрами разрешается в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестивалей,

музейные экскурсии, оформление художественных выставок (разрешается дублирование на другом языке),

издательства должны издавать на государственном языке не менее 50% всех изданных в течение года названий книг, доля книг на государственном языке в магазинах должна также составлять не менее 50%.

Также 16 июля начинается регистрация на экзамен на уровень владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей и лиц, которые намерены получить гражданство Украины.

Первые экзамены начнутся уже 19 июля в 9:30.