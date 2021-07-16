До кінця липня Україна має отримати більше 8 мільйонів доз вакцин - Шмигаль
П'ятниця, 16 липня 2021, 10:31
До кінця липня в Україну має надійти більше 8 мільйонів доз вакцин.
Джерело: виступ прем’єра Дениса Шмигаля у Верховній Раді
Пряма мова Шмигаля: "Загалом до кінця липня в Україну заплановано поставку більше 8 млн доз вакцин. Окрім Pfizer, AstraZeneca, Coronavac очікуємо цього місяця 2 мільйони доз вакцини Moderna. Це також високоякісна вакцина, яку використовують США і Європейський Союз…Також у серпні очікуємо 2 мільйони вакцини Novavax".
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Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?
Передісторія:
- Раніше Міністерство охорони здоров’я заявляло, що очікує у липні отримати 2 мільйони доз COVID-вакцини Moderna.
- Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.