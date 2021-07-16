До кінця липня Україна має отримати більше 8 мільйонів доз вакцин - Шмигаль

До кінця липня в Україну має надійти більше 8 мільйонів доз вакцин.

Джерело: виступ прем’єра Дениса Шмигаля у Верховній Раді

Пряма мова Шмигаля: "Загалом до кінця липня в Україну заплановано поставку більше 8 млн доз вакцин. Окрім Pfizer, AstraZeneca, Coronavac очікуємо цього місяця 2 мільйони доз вакцини Moderna. Це також високоякісна вакцина, яку використовують США і Європейський Союз…Також у серпні очікуємо 2 мільйони вакцини Novavax".

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