До конца июля Украина должна получить больше 8 миллионов доз вакцин - Шмыгаль
Пятница, 16 июля 2021, 10:31
До конца июля в Украину должен поступить больше 8 миллионов доз вакцин.
Источник: выступление премьера Дениса Шмыгаля в Верховной Раде
Прямая речь шныряли: "В целом до конца июля в Украине запланировано поставку более 8 млн доз вакцин.
Кроме Pfizer, AstraZeneca, Coronavac ожидаем в этом месяце 2 миллиона доз вакцины Moderna. Это также высококачественная вакцина, которую используют США и Европейский Союз... Также в августе ожидаем 2 миллиона вакцины Novavax".
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Предыстория:
- Ранее Министерство здравоохранения заявляло, что ожидает в июле получить 2 миллиона доз COVID-вакцины Moderna.
- Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021.