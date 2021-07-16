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До конца июля Украина должна получить больше 8 миллионов доз вакцин - Шмыгаль

Пятница, 16 июля 2021, 10:31

До конца июля в Украину должен поступить больше 8 миллионов доз вакцин.

Источник: выступление премьера Дениса Шмыгаля в Верховной Раде

Прямая речь шныряли: "В целом до конца июля в Украине запланировано поставку более 8 млн доз вакцин.

Кроме Pfizer, AstraZeneca, Coronavac ожидаем в этом месяце 2 миллиона доз вакцины Moderna. Это также высококачественная вакцина, которую используют США и Европейский Союз... Также в августе ожидаем 2 миллиона вакцины Novavax".

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса - динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • Ранее Министерство здравоохранения заявляло, что ожидает в июле получить 2 миллиона доз COVID-вакцины Moderna.
  • Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021.

Темы: вакцинация
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