До конца июля Украина должна получить больше 8 миллионов доз вакцин - Шмыгаль

До конца июля в Украину должен поступить больше 8 миллионов доз вакцин.

Источник: выступление премьера Дениса Шмыгаля в Верховной Раде

Прямая речь шныряли: "В целом до конца июля в Украине запланировано поставку более 8 млн доз вакцин.

Кроме Pfizer, AstraZeneca, Coronavac ожидаем в этом месяце 2 миллиона доз вакцины Moderna. Это также высококачественная вакцина, которую используют США и Европейский Союз... Также в августе ожидаем 2 миллиона вакцины Novavax".

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