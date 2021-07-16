РНБО вводить санкції проти ще 9 українців зі списку США

Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції ще проти дев'яти українців, які вже перебувають під санкціями Сполучених Штатів.

Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова за результатами засідання ради у п'ятницю

Деталі: За його словами, зараз санкції США діють щодо 134 громадянин України. З них 130 людей перебувають під санкціями Мінфіну США і 4 громадянина – під санкціями Держдепу.

Із тих, хто під санкціями Мінфіну, 4 померли, тому лишаються у списку 126 осіб. Відносно 100 з них РНБО вже ввела санкції раніше. Тепер до них додалися ще 9 українців. Щодо решти списку США - робота триває.

Пізніше Данілов, відповідаючи на питання, сказав, що у списку з 9 людей немає Андрія Деркача, Ігоря Коломойського і Олександра Дубинського.

Також, як повідомив Данілов, РНБО доручило усім причетним відомствам підготувати проєкт системи моніторингу олігархів. Система має бути готова до 7 вересня, коли почне роботу нова сесія Верховної Ради.

Передісторія: 18 червня Рада національної безпеки і оборони ввела в дію санкції проти 100 українців, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США.

4 червня Данілов заявив, що СБУ перевірить 134 громадянина України, які перебувають під санкціями США.