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СНБО вводит санкции против еще 9 украинцев из списка США

Пятница, 16 июля 2021, 18:37

Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции еще против девяти украинцев, которые уже находятся под санкциями США.

Источник: брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова по результатам заседания совета в пятницу

Детали: По его словам, сейчас санкции США действуют касательно 134 гражданин Украины. Из них 130 человек находятся под санкциями Минфина США и 4 гражданина - под санкциями Госдепа.

Из тех, кто под санкциями Минфина, 4 умерли, поэтому остается в списке 126 человек. Относительно 100 из них СНБО уже ввела санкции раньше. Теперь к ним добавились еще 9 украинцев. Относительно оставшейся части списка США  - работа продолжается.

Позже Данилов, отвечая на вопрос, сказал, что в списке из 9 людей нет Андрея Деркача, Игоря Коломойского и Александра Дубинского.

Также, как сообщил Данилов, СНБО поручил всем причастным ведомствам подготовить проект системы мониторинга олигархов. Система должна быть готова до 7 сентября, когда начнет работу новая сессия Верховной Рады.

Предыстория: 18 июня Совет национальной безопасности и обороны ввел в действие санкции против 100 украинцев, находящихся под санкциями Министерства финансов США.

4 июня Данилов заявил, что СБУ проверит 134 гражданина Украины, которые находятся под санкциями США.

Евгений Кизилов, УП
Темы: санкцииСНБОСША
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