ЄС очікує кроків від Росії у зв’язку з сьомою річницею збиття рейсу MH17

ЄС у зв’язку з сьомою річницею збиття літака "Малайзійських авіаліній" у небі над Донбасом очікує, що Росія візьме на себе відповідальність і буде повною мірою співпрацювати для встановлення правди і покарання винних.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля від імені всіх 27 держав-членів ЄС.

"17 липня ми відзначаємо сьому річницю збиття авіарейсу MH17 Malaysia Airlines, коли загинули 298 осіб 17 різних національностей. Європейський Союз як і раніше відчуває глибоке співчуття до всіх, хто втратив своїх близьких", - сказано у заяві.

Європейський Союз знову заявляє про свою повну підтримку всіх зусиль із встановлення істини, забезпечення справедливості для 298 жертв катастрофи рейсу MH17 і їх найближчих родичів та притягнення винних до відповідальності відповідно до резолюції 2166 Ради Безпеки ООН, наголосив Боррель.

"Посилаючись на свої попередні заяви, Європейський Союз бере до відома всі кроки, які були зроблені в цьому стосунку, і очікує, що Росія візьме на себе відповідальність і буде повною мірою співпрацювати з зусиллями із встановлення відповідальності, в тому числі за допомогою тристоронніх переговорів між Австралією, Нідерландами і Російською Федерацією в зв'язку з загибеллю рейсу MH17", - наголошується у заяві.​​

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17 у березні 2020 року.

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