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ЕС ожидает шагов от России в связи с седьмой годовщиной сбития рейса MH17

Пятница, 16 июля 2021, 21:45
ЕС ожидает шагов от России в связи с седьмой годовщиной сбития рейса MH17

ЕС в связи с седьмой годовщиной сбития самолета "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность и будет в полной мере сотрудничать для установления истины и наказания виновных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени всех 27 государств-членов ЕС.

"17 июля мы отмечаем седьмую годовщину сбития авиарейса MH17 Malaysia Airlines, когда погибли 298 человек 17 различных национальностей. Европейский Союз по-прежнему испытывает глубокое сострадание ко всем, кто потерял своих близких", - сказано в заявлении.

Европейский Союз вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, обеспечения справедливости для 298 жертв катастрофы рейса MH17 и их ближайших родственников и привлечения виновных к ответственности в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН, подчеркнул Боррель.

"Ссылаясь на свои предыдущие заявления, Европейский Союз принимает к сведению все шаги, которые были сделаны в этом отношении, и ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность и будет в полной мере сотрудничать с усилиями по установлению ответственности, в том числе с помощью трехсторонних переговоров между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией в связи с гибелью рейса MH17", - отмечается в заявлении.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса MH17 в марте 2020 года.

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Темы: MH17ЕСРосcия
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