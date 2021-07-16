Зеленський підписав закон, який повертає в'язницю за брехню у деклараціях

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Джерело: Офіс президента

Деталі: Цей документ Рада ухвалила 3 червня, проте Зеленський його ветував. З новими правками парламент підтримав законопроєкт ще раз 29 червня.

Зазначається, що документ відносить недостовірне декларування до кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, та посилює відповідальність за вказані правопорушення.

Відтепер визнається умисним внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2 тис. (було – до 4 тис.) прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Розмір штрафу за це встановлюється від 3 тис. до 4 тис. (було – від 2,5 тис. до 3 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів, а також передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

У разі умисного внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації на суму понад 2 тис. прожиткових мінімумів передбачається штраф у розмірі від 4 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів та покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

За умисне неподання декларації передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі строком на один рік.

Крім того, особа, яка вчинила таке кримінальне правопорушення, не може бути звільнена від відповідальності за будь-яких умов, а також не може отримати менше, ніж передбачене законом, покарання.

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