Зеленский подписал закон, который возвращает тюрьму за ложь в декларациях

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Источник: Офис президента

Детали: Этот документ Рада приняла 3 июня, однако Зеленский его ветировал. С новыми поправками парламент поддержал законопроект еще раз 29 июня.

Отмечается, что документ относит недостоверное декларирование к уголовным правонарушениям, связанных с коррупцией, и усиливает ответственность за указанные правонарушения.

Отныне признается умышленным внесение заведомо недостоверных сведений в декларации, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тыс. (было - до 4 тыс.) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Размер штрафа за это устанавливается от 3 тыс. до 4 тыс. (было - от 2,5 тыс. до 3 тыс.) необлагаемых минимумов доходов, а также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

В случае умышленного внесения субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации на сумму более 2 тыс. прожиточных минимумов предусматривается штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов и наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

За умышленное непредставление декларации предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы сроком на один год.

Кроме того, лицо, совершившее такое уголовное преступление, не может быть освобождена от ответственности при любых условиях, а также не может получить меньше, чем предусмотрено законом, наказание.

Предыстория: