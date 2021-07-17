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У ВООЗ запропонували наступні дослідження походження COVID — вивчатимуть ринки і лабораторії

Субота, 17 липня 2021, 01:30

Всесвітня організація охорони здоров'я запропонувала другий етап досліджень походження коронавірусу.

Джерело: The Guardian з посиланням на Reuters

Деталі: Робота на другому етапі передбачає вивчення людей, дикої природи і тваринних ринків в Ухані, в тому числі оптового ринку Хуанань.

За словами гендиректора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса, дослідження також вимагатиме "аудиту відповідних лабораторій і дослідницьких інститутів, що працюють в області перших випадків захворювання людей, виявлених в грудні 2019 року".

Дипломати заявили, що Китай, який чинив опір поверненню міжнародних вчених, висловив заперечення на закритих переговорах, заявивши, що "цей план не є основою для майбутніх досліджень".

Що передувало:  Днем раніше Гебреєсус  заявив, що розслідуванням перешкоджає відсутність даних в перші дні поширення COVID-19 в Китаї.

Нагадаємо: Влада Китаю відмовилася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.

Теми: коронавірусКитай


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