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ВОЗ призвала Китай к прозрачности в расследовании происхождения COVID-19

Пятница, 16 июля 2021, 02:20

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что расследованию происхождения пандемии COVID-19 в Китае мешает отсутствие необработанных первичных данных с начала заражений, и призвал Китай быть более прозрачным.

Источник: Reuters

Прямая речь Гебреесуса: "Мы просим Китай быть прозрачным и открытым к сотрудничеству".

"Мы ответственны перед миллионами пострадавших и миллионами умерших и должны узнать, что произошло".

Детали: В четверг глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что расследованию происхождения пандемии COVID-19 в Китае мешает отсутствие необработанных данных в первые дни распространения там.

Команда ВОЗ провела с китайскими исследователями четыре недели в центральной части города Ухань и в совместном докладе в марте заявила, что вирус, вероятно, передавался людям через животных.

В ней сказано, что "введение через лабораторный инцидент считалось чрезвычайно маловероятным путем", но страны, включая США и ученых других стран, были недовольны заключением.

Предыстория:

  • Эксперты ВООЗ, находящиеся с миссией в китайском Ухане, нашли "важные ключи" к разгадке роли рынка морепродуктов в распространении коронавируса.Фото
  • 14 января команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, прибыла в Китай.
  • 5 января в ВОЗ заявили, что Китай дал разрешение на визит ее экспертов. Ожидалось, что группа из 10 человек прибудет в ближайшее время. Однако уже 6 января директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что китайские чиновники еще не завершили выдачу необходимого разрешения для прибытия группы.
  • Власти Китая отказались предоставлять экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшим в Ухани, первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

Напомним:

  • Пандемия впервые возникла в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года. Происхождение вируса до сих пор остается предметом споров.
  • Команда ВОЗ пообещала сосредоточиться на том, как коронавирус перешел от животных, которые, как считается, были летучими мышами, к людям.
  • В прошлом году миссия ВОЗ изучала реакцию властей Китая на вирус, а летом другая миссия заложила основу для будущего расследования. 

Темы: Китайздравоохранениекоронавирус
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