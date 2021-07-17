В ВОЗ предложили следующие исследования происхождения COVID — будут изучать рынки и лаборатории

Всемирная организация здравоохранения предложила второй этап исследований происхождения коронавируса.

Источник: The Guardian со ссылкой на Reuters



Детали: Работа на втором этапе предусматривает изучение людей, дикой природы и животных рынков в Ухане, в том числе оптового рынка Хуанань.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреесуса, исследования также потребует "аудита соответствующих лабораторий и исследовательских институтов, работающих в области первых случаев заболевания людей, обнаруженных в декабрн 2019 года".

Дипломаты заявили, что Китай, который сопротивлялся возвращению международных ученых, высказал возражения на закрытых переговорах, заявив, что "этот план не является основой для будущих исследований".

Что предшествовало: Днем ранее Гебреесус заявил, что расследованиям препятствует отсутствие данных в первые дни распространения COVID-19 в Китае.

Напомним: Власти Китая отказались предоставлять экспертам ВОЗ, работавшим в Ухани, первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.