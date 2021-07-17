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Окупанти поранили українського військового

Субота, 17 липня 2021, 08:03

У суботу в районі ООС внаслідок ворожих обстрілів поранено українського військового.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості".

Деталі: За минулу добу, 16 липня, збройні формування РФ порушили режим припинення вогню один раз – на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Водночас станом на 7 годину 17 липня зафіксовано вже 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Чермалика противник обстріляв українські позиції зі стрілецької зброї.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Широкиного російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Павлополя ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру.

А в напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.

"На обстріли противника підрозділами Об'єднаних сил була надана адекватна відповідь", - йдеться в повідомленні.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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