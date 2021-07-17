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Оккупанты ранили украинского военного

Суббота, 17 июля 2021, 08:03

В субботу в районе ООС в результате вражеских обстрелов ранен украинский военный.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – средней тяжести".

Детали: За минувшие сутки, 16 июля, вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня один раз – на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В то же время по состоянию на 7:00 17 июля зафиксировано уже 5 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Чермалыка противник обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

У Широкино российские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Павлополя враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра.

А в направлении населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации применили артиллерию калибра 122-мм.

"На обстрелы противника подразделениями Объединенных сил был предоставлен ​​адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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