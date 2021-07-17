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Коронавирус в Украине: выздоровлений больше, чем новых случаев

Суббота, 17 июля 2021, 08:18

За сутки 16 июля в Украине зафиксирован 591 новый подтвержденный случай COVID-19, госпитализированы 438 человек, 16 больных умерли и 676 – выздоровели.

Источник: Минздрав

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.

Среди новых заболевших – 41 ребенок и 9 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 18 006 человек, методом ИФА – 8 718 человек, экспресс-тестами – 14 648 человек.

За все время пандемии в Украине официально заболело – 2 244 196 человек, выздоровели – 2 180 957 человек, летальных случаев – 52 718, проведено ПЦР-тестов – 11 138 052.

Что предшествовало: За сутки 15 июля в Украине зафиксировано 737 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 17 человек умерли, госпитализированы 422 человека, выздоровели 616 человек.

По количеству новых случаев коронавируса Украина находится на 70 месте в мире и на 14 месте в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
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