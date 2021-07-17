Мендель будет "бороться с олигархами" на канале Ахметова
Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель появится на телеэкранах 17 июля – она будет вести свою видеоколонку в одной из программ на канале "Украина".
Источник: главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак в Facebook
Детали: По словам главного редактора, Мендель будет работать на канале в качестве постоянного колумниста телепроекта "Большая деолигархизация".
Прямая речь: "События развиваются и мы расширяем президентский пул в команде еженедельной итоговой программы "Большая деолигархизация", которая выходит в эфир каждую субботу в 22:00 на "Украина24" и понедельникам в 0:10 на канале "Украина".
В качестве постоянного колумниста к нам присоединилась Юлия Мендель... Ее дебютную видеоколонку для "Большой деолигархизации" вы можете увидеть в эфире уже сегодня".
Справка: Национальный канал "Украина" находится в составе "Медиа группа Украина", входящей в СКМ украинского олигарха Рината Ахметова.
Напомним:
- Юлии Мендель - 34 года, имеет научную степень кандидата филологических наук. Работала журналистом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112" и "Интер".
- Мендель занимала должность пресс-секретаря президента Украины с июня 2019 года. В апреле 2021 она уволилась.
- 7 июля бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала фрагмент собственной книги, где поразмыслила над языковым вопросом и идентичностью украинцев.