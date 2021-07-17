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Мендель будет "бороться с олигархами" на канале Ахметова

Суббота, 17 июля 2021, 15:42
Мендель будет бороться с олигархами на канале Ахметова

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель появится на телеэкранах 17 июля – она ​​будет вести свою видеоколонку в одной из программ на канале "Украина".

Источник: главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак в Facebook

Детали: По словам главного редактора, Мендель будет работать на канале в качестве постоянного колумниста телепроекта "Большая деолигархизация".

Прямая речь: "События развиваются и мы расширяем президентский пул в команде еженедельной итоговой программы "Большая деолигархизация", которая выходит в эфир каждую субботу в 22:00 на "Украина24" и понедельникам в 0:10 на канале "Украина".

В качестве постоянного колумниста к нам присоединилась Юлия Мендель... Ее дебютную видеоколонку для "Большой деолигархизации" вы можете увидеть в эфире уже сегодня".

 

Справка: Национальный канал "Украина" находится в составе "Медиа группа Украина", входящей в СКМ украинского олигарха Рината Ахметова.

Напомним:

  • Юлии Мендель - 34 года, имеет научную степень кандидата филологических наук. Работала журналистом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112" и "Интер".
  • Мендель занимала должность пресс-секретаря президента Украины с июня 2019 года. В апреле 2021 она уволилась.
  • 7 июля бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала фрагмент собственной книги, где поразмыслила над языковым вопросом и идентичностью украинцев.

Украинская правда

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Темы: телевидениеСМИ
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