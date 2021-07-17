Пост Зеленського про MH17 без згадки Росії в ОП пояснили специфікою соцмереж

Президент Володимир Зеленський на своїх сторінках в Instagram та Twitter написав пости про роковини катастрофи рейсу MH17, не згадавши про те, що літак було збито з російського ракетного комплексу. З цього приводу в ОП зазначили, що соцмережі мають "певний формат" повідомлень, а офіційна позиція глави держави викладена на його сайті.

Джерело: коментар пресслужби Офісу президента для Української правди

Дослівно: "Основним каналом комунікації із суспільством, головним майданчиком для офіційних повідомлень був і залишається сайт Офісу президента.

Пости у різних соціальних мережах є додатковими інструментами комунікації із користувачами цих мереж. Крім того, відомий факт, що різні соціальні мережі мають свою специфіку, певний формат постів, деякі навіть обмежують кількість знаків у повідомленні".

Деталі: У пресслужбі попросили для висвітлення діяльності, позиції або реакції президента України на важливі і вагомі для суспільства події користуватися всіма джерелами, але в першу чергу – офіційними повідомленнями на сайті ОП і саме це "свідчитиме про всебічне і ґрунтовне висвітлення теми".

Передісторія: 17 липня в Instagram Володимир Зеленський написав, що 7 років тому в небі над Україною сталася жахлива катастрофа пасажирського літака "Боїнг" рейсу MH17, внаслідок чого загинуло 298 людей. Про роль Росії в трагедії та збиття ракетою президент у цьому повідомленні не згадав. Схожий пост глави держави з'явився і у Twitter.

Водночас на офіційній сторінці президента України повідомлення про трагедію MH17 було викладено інакше. На сайті глави держави наголошується, що міжнародна спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій в Курську.

Нагадаємо:

ЄС у зв’язку з сьомою річницею збиття літака "Малайзійських авіаліній" у небі над Донбасом очікує, що Росія візьме на себе відповідальність і буде повною мірою співпрацювати для встановлення правди і покарання винних.

США в свою чергу закликають Росію визнати відповідальність у збитті малайзійського боїнга МН17 над окупованою частиною Донбасу.

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17