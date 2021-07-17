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Зеленський написав у соцмережах про MH17, але не згадав про збиття літака російським "Буком"

Субота, 17 липня 2021, 13:31
Зеленський написав у соцмережах про MH17, але не згадав про збиття літака російським Буком

Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у соцмережі написав пост про катастрофу рейсу MH17, навіть не згадавши про те, що літак було збито, а ракету по "Боїнгу" випустили з російського комплексу "Бук".    

Джерело: Зеленський в Instagram

Пряма мова: "Сім років тому в небі над Україною сталася жахлива катастрофа пасажирського літака Boeing 777 рейсу MH17. Внаслідок трагедії загинуло 298 людей.

298 втрачених життів, 298 зруйнованих мрій про щасливе майбутнє.

Світ має знати правду. Вірю, що істину найближчим часом буде встановлено".

 

Деталі: У пості Зеленського в Instagram немає ані слова про те, що літак збили, і здійснили це зловмисники з території окупованого сходу нашої держави, використовуючи російську зброю. Водночас на офіційній сторінці президента України повідомлення про трагедію MH17 викладено зовсім інакше.

На сайті глави держави вказується, що міжнародна спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій в Курську.

Що передувало: ЄС у зв’язку з сьомою річницею збиття літака "Малайзійських авіаліній" у небі над Донбасом очікує, що Росія візьме на себе відповідальність і буде повною мірою співпрацювати для встановлення правди і покарання винних. 

США в свою чергу закликають Росію визнати відповідальність у збитті малайзійського боїнга МН17 над окупованою частиною Донбасу.

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17

Нагадаємо:

  • 17 липня 2014 року Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито над контрольованою окупантами територією українського Донбасу. Загинули всі 298 осіб, що були на борту.
  • Слідство встановило, що літак над Донбасом збили ракетою з "Бука" російської бригади з Курська. Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському "Боїнгу".
  • 3 лютого 2020 року прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрілок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

Українська правда

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Теми: MH17ЗеленськийкатастрофиРосія
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