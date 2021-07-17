США закликають РФ визнати відповідальність за збиття МН17

США закликають Росію визнати відповідальність у збитті малайзійського боїнга МН17 над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року.

Джерело: посольство США в Україні, президент Володимир Зеленський у Twitter

Сім років тому, 17 липня 2014 р., рейс MH17 був збитий над територією Донецької області 🇺🇦 контрольованими 🇷🇺 силами. Росія дотепер не визнала цих фактів. У 7-у річницю цієї трагедії ми закликаємо 🇷🇺 визнати відповідальність у збитті літака та повністю співпрацювати зі слідством. pic.twitter.com/vGOtxqrYqD — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 17, 2021

Дослівно посольство США: "Сім років тому, 17 липня 2014 р., рейс MH17 був збитий над територією Донецької області України контрольованими Росією силами. Росія дотепер не визнала цих фактів.

У 7-у річницю цієї трагедії ми закликаємо Росію визнати відповідальність у збитті літака та повністю співпрацювати зі слідством".

Деталі: Разом з тим, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна докладе всіх зусиль для встановлення правди щодо катастрофи МН17.

Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам‘ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу #MH17. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча! pic.twitter.com/jmmgjnckcG — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2021

"Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча!", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: ЄС у зв’язку з сьомою річницею збиття літака "Малайзійських авіаліній" у небі над Донбасом очікує, що Росія візьме на себе відповідальність і буде повною мірою співпрацювати для встановлення правди і покарання винних.

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