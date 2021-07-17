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США закликають РФ визнати відповідальність за збиття МН17

Субота, 17 липня 2021, 09:44

США закликають Росію визнати відповідальність у збитті малайзійського боїнга МН17 над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року.

Джерело: посольство США в Україні, президент Володимир Зеленський у Twitter

Дослівно посольство США: "Сім років тому, 17 липня 2014 р., рейс MH17 був збитий над територією Донецької області України контрольованими Росією силами. Росія дотепер не визнала цих фактів.

У 7-у річницю цієї трагедії ми закликаємо Росію визнати відповідальність у збитті літака та повністю співпрацювати зі слідством".

Деталі: Разом з тим, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна докладе всіх зусиль для встановлення правди щодо катастрофи МН17.

"Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча!", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: ЄС у зв’язку з сьомою річницею збиття літака "Малайзійських авіаліній" у небі над Донбасом очікує, що Росія візьме на себе відповідальність і буде повною мірою співпрацювати для встановлення правди і покарання винних. 

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Передісторія:

  • 17 липня 2014 року Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито над контрольованою проросійськими сепаратистами територією українського Донбасу. Загинули всі 298 осіб, що були на борту.
  • Слідство встановило, що літак над Донбасом збили ракетою з "Бука" російської бригади з Курська. Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському "Боїнгу".
  • 3 лютого 2020 року прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрілок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

Українська правда
Теми: MH17СШАЗеленський


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