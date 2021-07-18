У двох спортсменів в Олімпійському селищі в Токіо підтвердили COVID-19

Два спортсмени першими отримали позитивний результат на коронавірус в Олімпійському селищі в Токіо.

Джерело: AFP, документ оргкомітету Ігор

Деталі: Новина про нові зараження надійшла за день після того, як у селищі захворіла ​​людина, яка не є учасником змагань.

Олімпійське селище, комплекс апартаментів і обідніх зон, буде розміщувати 6700 спортсменів і офіційних осіб.

Передісторія: