У двох спортсменів в Олімпійському селищі в Токіо підтвердили COVID-19
Неділя, 18 липня 2021, 07:20
Два спортсмени першими отримали позитивний результат на коронавірус в Олімпійському селищі в Токіо.
Джерело: AFP, документ оргкомітету Ігор
Деталі: Новина про нові зараження надійшла за день після того, як у селищі захворіла людина, яка не є учасником змагань.
Олімпійське селище, комплекс апартаментів і обідніх зон, буде розміщувати 6700 спортсменів і офіційних осіб.
Передісторія:
- "Олімпійські ігри" у Токіо (Японія) мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, але їх перенесли на 2021 рікчерез пандемію коронавірусу – попри всі приготування.
- Старт Олімпійських ігор анонсовано23 липня.