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У двох спортсменів в Олімпійському селищі в Токіо підтвердили COVID-19

Неділя, 18 липня 2021, 07:20
FLICKR / ALISTAIR ROSS

Два спортсмени  першими отримали позитивний результат на коронавірус в Олімпійському селищі в Токіо.

Джерело: AFPдокумент оргкомітету Ігор

Деталі: Новина про нові зараження надійшла за день після того, як у селищі захворіла  ​​людина, яка не є учасником змагань.

Олімпійське селище, комплекс апартаментів і обідніх зон, буде розміщувати 6700 спортсменів і офіційних осіб.

Передісторія:

  • "Олімпійські ігри" у Токіо (Японія) мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, але їх перенесли на 2021 рікчерез пандемію коронавірусу – попри всі приготування.
  • Старт Олімпійських ігор анонсовано23 липня.

Теми: ОлімпіадаЯпоніякоронавірус


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