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У двух спортсменов в Олимпийской деревне в Токио подтвердили COVID-19

Воскресенье, 18 июля 2021, 07:20
У двух спортсменов в Олимпийской деревне в Токио подтвердили COVID-19
FLICKR / ALISTAIR ROSS

Два спортсмена первыми получили положительный результат на коронавирус в Олимпийской деревне в Токио.

Источник: AFP, документ оргкомитета Игр

Детали: Новость о новых заражениях поступила через день после того, как в поселке заболел человек, не являющийся участником соревнований.

Олимпийская деревня, комплекс апартаментов и обеденных зон, будет размещать 6700 спортсменов и официальных лиц.

Предыстория:

  • "Олимпийские игры" в Токио (Япония) должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса - несмотря на все приготовления.
  • Старт Олимпийских игр анонсировано 23 июля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОлимпиадаЯпониякоронавирус
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