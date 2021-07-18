У двух спортсменов в Олимпийской деревне в Токио подтвердили COVID-19
Воскресенье, 18 июля 2021, 07:20
Два спортсмена первыми получили положительный результат на коронавирус в Олимпийской деревне в Токио.
Источник: AFP, документ оргкомитета Игр
Детали: Новость о новых заражениях поступила через день после того, как в поселке заболел человек, не являющийся участником соревнований.
Олимпийская деревня, комплекс апартаментов и обеденных зон, будет размещать 6700 спортсменов и официальных лиц.
Предыстория:
- "Олимпийские игры" в Токио (Япония) должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса - несмотря на все приготовления.
- Старт Олимпийских игр анонсировано 23 июля.