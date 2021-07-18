У двух спортсменов в Олимпийской деревне в Токио подтвердили COVID-19

Два спортсмена первыми получили положительный результат на коронавирус в Олимпийской деревне в Токио.

Источник: AFP, документ оргкомитета Игр

Детали: Новость о новых заражениях поступила через день после того, как в поселке заболел человек, не являющийся участником соревнований.

Олимпийская деревня, комплекс апартаментов и обеденных зон, будет размещать 6700 спортсменов и официальных лиц.

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