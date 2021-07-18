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В Украине 299 новых заражений коронавирусом, 8 человек умерли

Воскресенье, 18 июля 2021, 08:17

В субботу, 17 июля, в стране подтвердили 299 новых случаев коронавирусной болезни, 8 больных умерли.

Источник: Минздрав

Детали: Также за минувшие сутки были госпитализированы 382 человека, віздоровел 241 человек, летальных случаев - 8.

Из 229 новых заражений 27 - дети.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50) области, Киеве (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

За сутки было протестировано 26082 человек.

Напомним:

  • 16 июля в Украине был зафиксирован 591 случай Covid, 16 больных умерли.
  • В субботу в мире обнаружили 483 316 новых заражений COVID-19, больше всего - в Великобритании.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
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