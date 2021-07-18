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Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь поблизу Пісків

Неділя, 18 липня 2021, 09:15

Станом на 7 годину ранку 18 липня на сході України зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку гібридних військ РФ.

Джерело: ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Повідомляється, що поблизу селища Піски противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Дослівно: "Від початку доби бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Про всі факти порушень з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ".

Нагадаємо:

  • У суботу, 17 липня, незаконні збройні формування РФ на сході України здійснили 6 обстрілів, внаслідок яких двох українських бійців було поранено. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний

Українська правда
Теми: війнаРосіяООС


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