Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь поблизу Пісків
Неділя, 18 липня 2021, 09:15
Станом на 7 годину ранку 18 липня на сході України зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку гібридних військ РФ.
Джерело: ранкове зведення штабу ООС
Деталі: Повідомляється, що поблизу селища Піски противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.
Дослівно: "Від початку доби бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Про всі факти порушень з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ".
Нагадаємо:
- У суботу, 17 липня, незаконні збройні формування РФ на сході України здійснили 6 обстрілів, внаслідок яких двох українських бійців було поранено. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний
Українська правда