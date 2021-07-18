Российско-оккупационные войска открыли огонь вблизи Песков
Воскресенье, 18 июля 2021, 09:15
По состоянию на 7 утра 18 июля на востоке Украины зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны гибридных войск РФ.
Источник: утренняя сводка штаба ООС
Детали: Сообщается, что вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.
Дословно: "С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Обо всех фактах нарушений со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ".
Напомним:
- В субботу, 17 июля, незаконные вооруженные формирования РФ на востоке Украины осуществили 6 обстрелов, в результате которых двое украинских бойцов были ранены. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, второго - удовлетворительное
Украинская правда