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Российско-оккупационные войска открыли огонь вблизи Песков

Воскресенье, 18 июля 2021, 09:15

По состоянию на 7 утра 18 июля на востоке Украины зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны гибридных войск РФ.

Источник: утренняя сводка штаба ООС

Детали: Сообщается, что вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.

Дословно: "С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Обо всех фактах нарушений со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ".

Напомним:

  • В субботу, 17 июля, незаконные вооруженные формирования РФ на востоке Украины осуществили 6 обстрелов, в результате которых двое украинских бойцов были ранены. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, второго - удовлетворительное

Украинская правда
Темы: войнаРосcияООС
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