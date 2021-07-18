В Україні проти коронавірусу вакцинували ще 50,4 тисяч людей

У суботу, 17 липня, в країні зробили 50 435 Covid-щеплень, першу дозу отримали 34 079 людей, повністю імунізовані - 16 356 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я у Телеграм

Деталі: Протягом доби працювали 179 мобільних бригад, 354 пункти щеплення та 229 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 2 638 941 людину, з них отримали 1 дозу – 2 638 939 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 422 536 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 061 475 щеплень.

Перелік пунктів та центрів вакцинації з вказанням адрес та часу роботи розміщений у таблиці МОЗ за цим посиланням.

Нагадаємо:

В Україні під час п’ятої хвилі вакцинації дозволять щепити дітей проти коронавірусу при виїзді за кордон, за умови, якщо вони матимуть відповідні рекомендації лікарів.

У Запоріжжі в ТРЦ "CITY MALL" відкрився центр масової вакцинації проти коронавірусу, де всі бажаючі можуть зробити щеплення вакциною Pfizer.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП