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В Украине против коронавируса вакцинировали еще 50,4 тысячи человек

Воскресенье, 18 июля 2021, 09:59

В субботу, 17 июля, в стране сделали 50 435 Covid-прививок, первую дозу получили 34 079 человек, полностью иммунизированы – 16 356 человек.

Источник: Министерство здравоохранения в Телеграм

Детали: В течение суток работали 179 мобильных бригад, 354 пункта прививки и 229 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привит уже 2 638 941 человек, из них получили 1 дозу – 2 638 939 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 422 536 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 4 061 475 прививок.

Перечень пунктов и центров вакцинации с указанием адресов и времени работы размещен в таблице Минздава Украины по этой ссылке.

Напомним:

  • В Украине во время пятой волны вакцинации позволят прививать детей против коронавируса при выезде за границу, при условии, если они будут иметь соответствующие рекомендации врачей.
  • В Запорожье в ТРЦ "CITY MALL" открылся центр массовой вакцинации против коронавируса, где все желающие могут сделать прививку вакциной Pfizer.

Украинская правда
Темы: вакцинацияМинздрав
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