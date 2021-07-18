В Украине против коронавируса вакцинировали еще 50,4 тысячи человек

В субботу, 17 июля, в стране сделали 50 435 Covid-прививок, первую дозу получили 34 079 человек, полностью иммунизированы – 16 356 человек.

Источник: Министерство здравоохранения в Телеграм

Детали: В течение суток работали 179 мобильных бригад, 354 пункта прививки и 229 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привит уже 2 638 941 человек, из них получили 1 дозу – 2 638 939 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 422 536 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 4 061 475 прививок.

Перечень пунктов и центров вакцинации с указанием адресов и времени работы размещен в таблице Минздава Украины по этой ссылке.

Напомним: