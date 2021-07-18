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В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини Moderna

Неділя, 18 липня 2021, 11:43

18 липня Україна отримала 2 000 040 доз вакцини проти коронавірусу Moderna від Уряду США через глобальну ініціативу COVAX.

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: Як зазначає відомство, в аеропорт "Бориспіль" вантаж з препаратами доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Зберігання й логістику мРНК-вакцин (Moderna є саме такою вакциною), отриманих в межах COVAX, в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Дослівно: "Вакцина з цієї поставки призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації".

Важливо: Перелік пунктів та центрів вакцинації з вказанням адрес та часу роботи розміщений у таблиці МОЗ України за цим посиланням.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: вакцинаціяСШАУкраїнакоронавірус


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