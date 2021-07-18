В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини Moderna
Неділя, 18 липня 2021, 11:43
18 липня Україна отримала 2 000 040 доз вакцини проти коронавірусу Moderna від Уряду США через глобальну ініціативу COVAX.
Джерело: повідомлення МОЗ
Деталі: Як зазначає відомство, в аеропорт "Бориспіль" вантаж з препаратами доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
Зберігання й логістику мРНК-вакцин (Moderna є саме такою вакциною), отриманих в межах COVAX, в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.
Дослівно: "Вакцина з цієї поставки призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації".
Важливо: Перелік пунктів та центрів вакцинації з вказанням адрес та часу роботи розміщений у таблиці МОЗ України за цим посиланням.
Нагадаємо:
- На початку червня США оголосили про надання Україні вакцин від коронавірусу. Загалом до кінця липня в Україну заплановано поставки більше 8 млн доз вакцин.
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено вже 2 638 941 людину.
Українська правда