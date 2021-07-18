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В Украину доставили 2 миллиона доз вакцины Moderna

Воскресенье, 18 июля 2021, 11:43
В Украину доставили 2 миллиона доз вакцины Moderna

18 июля Украина получила 2 000 040 доз вакцины против коронавируса Moderna от правительства США через глобальную инициативу COVAX.

Источник: сообщение Минздрава

Детали: Как отмечает ведомство, в аэропорт "Борисполь" груз с препаратами доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Хранение и логистику мРНК-вакцин (Moderna является именно такой вакциной), полученных в рамках COVAX, в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Дословно: "Вакцина с этой поставки предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации".

Важно: Перечень пунктов и центров вакцинации с указанием адресов и времени работы размещен в таблице Минздава Украины по этой ссылке.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: вакцинацияСШАУкраинакоронавирус
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