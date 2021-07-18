В Украину доставили 2 миллиона доз вакцины Moderna
Воскресенье, 18 июля 2021, 11:43
18 июля Украина получила 2 000 040 доз вакцины против коронавируса Moderna от правительства США через глобальную инициативу COVAX.
Источник: сообщение Минздрава
Детали: Как отмечает ведомство, в аэропорт "Борисполь" груз с препаратами доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Хранение и логистику мРНК-вакцин (Moderna является именно такой вакциной), полученных в рамках COVAX, в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.
Дословно: "Вакцина с этой поставки предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации".
Важно: Перечень пунктов и центров вакцинации с указанием адресов и времени работы размещен в таблице Минздава Украины по этой ссылке.
Напомним:
- В начале июня США объявили о предоставлении Украине вакцин от коронавируса. Всего к концу июля в Украину запланированы поставки более 8 млн доз вакцин.
- С начала прививочной кампании в Украине привит уже 2 638 941 человек.
Украинская правда