На Львівщині обвалився під'їзд аварійної багатоповерхівки

У неділю у Дрогобичі зруйнувався другий під’їзд аварійного 4-х поверхового будинку, який частково обвалився ще у 2019 році. Тоді загинули 8 людей.

Джерело: голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні, 18 липня, близько 12:50 год. у Дрогобичі стався обвал другого під’їзду аварійного 4-х поверхового будинку, що на вулиці Грушевського.

Мешканці будинку були відселені після першого обвалу ще два роки тому"

Деталі: Очільник ОДА додав, що за попередніми даними потерпілих внаслідок сьогоднішніх руйнувань немає, проте інформація ще уточнюється.

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