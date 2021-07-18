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На Львівщині обвалився під'їзд аварійної багатоповерхівки

Неділя, 18 липня 2021, 15:24
На Львівщині обвалився під'їзд аварійної багатоповерхівки

У неділю у Дрогобичі зруйнувався другий під’їзд аварійного 4-х поверхового будинку, який частково обвалився ще у 2019 році. Тоді загинули 8 людей.

Джерело: голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні, 18 липня, близько 12:50 год. у Дрогобичі стався обвал другого під’їзду аварійного 4-х поверхового будинку, що на вулиці Грушевського.

Мешканці будинку були відселені після першого обвалу ще два роки тому"

Деталі: Очільник ОДА додав, що за попередніми даними потерпілих внаслідок сьогоднішніх руйнувань немає, проте інформація ще уточнюється.

 
 

Нагадаємо:

  • У ніч на 28 серпня 2019 року у Дрогобичі Львівської області у 4-поверховому житловому будинку обвалився цілий під’їзд, загинули 8 людей, а врятовано було 7 осіб, у тому числі 5 дітей.
  • Після трагедії у Дрогобичі президент Володимир Зеленський обіцяв, що доручить уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

Українська правда
Теми: Львівщинанадзвичайна подія
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