Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Львівщині обвалився під'їзд аварійної багатоповерхівки

Неділя, 18 липня 2021, 15:24

У неділю у Дрогобичі зруйнувався другий під’їзд аварійного 4-х поверхового будинку, який частково обвалився ще у 2019 році. Тоді загинули 8 людей.

Джерело: голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні, 18 липня, близько 12:50 год. у Дрогобичі стався обвал другого під’їзду аварійного 4-х поверхового будинку, що на вулиці Грушевського.

Мешканці будинку були відселені після першого обвалу ще два роки тому"

Деталі: Очільник ОДА додав, що за попередніми даними потерпілих внаслідок сьогоднішніх руйнувань немає, проте інформація ще уточнюється.

 
 

Нагадаємо:

  • У ніч на 28 серпня 2019 року у Дрогобичі Львівської області у 4-поверховому житловому будинку обвалився цілий під’їзд, загинули 8 людей, а врятовано було 7 осіб, у тому числі 5 дітей.
  • Після трагедії у Дрогобичі президент Володимир Зеленський обіцяв, що доручить уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

Українська правда
Теми: Львівщинанадзвичайна подія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Афганістан відкликав посла з Пакистану після викрадення і катувань його дочки

СБУ затримала своїх співробітників за напад на прикордонників

СБУ викликала міністра оборони РФ для вручення підозри

Скоріш за все, на прикордонників напали з України – ДПСУ

Після повеней у Європі слід очікувати нових екстремальних погодних явищ – вчені

фотоУЄФА і РФ проти "Героям Слава!": як змінилася форма збірної України на Євро-2020

Усі новини...
Львівщина
Неповнолітній виїхав на зустрічну смугу: двоє загиблих
Суд арештував землю, подаровану владою 4 відомим спортсменам
На Львівщині почастішали випадки укусів змій, за день – троє госпіталізованих
Останні новини
05:43
В Єрусалимі палестинці закидали ізраїльську поліцію камінням
04:45
Афганістан провів переговори з "Талібаном"
03:45
У Росії горить майже 820 тисяч га лісів
03:19
У двір журналіста на Харківщині кинули "коктейлі Молотова"
02:38
фотоЗахід США охопили масштабні пожежі
01:14
За допомогою програми-шпигуна спецслужби стежили за журналістами і правозахисниками – ЗМІ
00:18
фотоДТП на Харківщині: серед постраждалих 2-річна дитина, один водій помер
23:48
У Білорусі за 10 днів у журналістів провели 63 обшуки
22:59
фотоПід Кривим Рогом пацієнт психлікарні вбив медбрата і втік
22:19
Афганістан відкликав посла з Пакистану після викрадення і катувань його дочки
Усі новини...