На Львовщине обрушился подъезд аварийной многоэтажки

В воскресенье в Дрогобыче обвалился второй подъезд аварийного 4-х этажного дома, который частично обрушился еще в 2019 году. Тогда погибли 8 человек.

Источник: глава Львовской областной администрации Максим Козицкий в Facebook

Прямая речь: "Сегодня, 18 июля, около 12:50 часов в Дрогобыче произошел обвал второго подъезда аварийного 4-х этажного дома на улице Грушевского. Жители дома были отселены после первого обвала еще два года назад".

Детали: Глава ОГА добавил, что по предварительным данным, пострадавших в результате сегодняшних разрушений нет, однако информация еще уточняется.

Напомним: