На Львовщине обрушился подъезд аварийной многоэтажки
Воскресенье, 18 июля 2021, 15:24
В воскресенье в Дрогобыче обвалился второй подъезд аварийного 4-х этажного дома, который частично обрушился еще в 2019 году. Тогда погибли 8 человек.
Источник: глава Львовской областной администрации Максим Козицкий в Facebook
Прямая речь: "Сегодня, 18 июля, около 12:50 часов в Дрогобыче произошел обвал второго подъезда аварийного 4-х этажного дома на улице Грушевского. Жители дома были отселены после первого обвала еще два года назад".
Детали: Глава ОГА добавил, что по предварительным данным, пострадавших в результате сегодняшних разрушений нет, однако информация еще уточняется.
Напомним:
- В ночь на 28 августа 2019 года в Дрогобыче Львовской области в 4-этажном жилом доме обвалился целый подъезд, тогда погибли 8 человек, а спасены были 7 людей, в том числе 5 детей.
- После трагедии в Дрогобыче Владимир Зеленский пообещал, что поручит правительству провести аудит жилых домов по всей стране.
Украинская правда