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На Львовщине обрушился подъезд аварийной многоэтажки

Воскресенье, 18 июля 2021, 15:24

В воскресенье в Дрогобыче обвалился второй подъезд аварийного 4-х этажного дома, который частично обрушился еще в 2019 году. Тогда погибли 8 человек.

Источник: глава Львовской областной администрации Максим Козицкий в Facebook

Прямая речь: "Сегодня, 18 июля, около 12:50 часов в Дрогобыче произошел обвал второго подъезда аварийного 4-х этажного дома на улице Грушевского. Жители дома были отселены после первого обвала еще два года назад".

Детали: Глава ОГА добавил, что по предварительным данным, пострадавших в результате сегодняшних разрушений нет, однако информация еще уточняется.

 
 

Напомним:

  • В ночь на 28 августа 2019 года в Дрогобыче Львовской области в 4-этажном жилом доме обвалился целый подъезд, тогда погибли 8 человек, а спасены были 7 людей, в том числе 5 детей.
  • После трагедии в Дрогобыче Владимир Зеленский пообещал, что поручит правительству провести аудит жилых домов по всей стране.

Украинская правда
Темы: Львовщиначрезвычайное происшествие
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