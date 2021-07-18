Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Львовщине обрушился подъезд аварийной многоэтажки

Воскресенье, 18 июля 2021, 15:24
На Львовщине обрушился подъезд аварийной многоэтажки

В воскресенье в Дрогобыче обвалился второй подъезд аварийного 4-х этажного дома, который частично обрушился еще в 2019 году. Тогда погибли 8 человек.

Источник: глава Львовской областной администрации Максим Козицкий в Facebook

Прямая речь: "Сегодня, 18 июля, около 12:50 часов в Дрогобыче произошел обвал второго подъезда аварийного 4-х этажного дома на улице Грушевского. Жители дома были отселены после первого обвала еще два года назад".

Детали: Глава ОГА добавил, что по предварительным данным, пострадавших в результате сегодняшних разрушений нет, однако информация еще уточняется.

 
 

Напомним:

  • В ночь на 28 августа 2019 года в Дрогобыче Львовской области в 4-этажном жилом доме обвалился целый подъезд, тогда погибли 8 человек, а спасены были 7 людей, в том числе 5 детей.
  • После трагедии в Дрогобыче Владимир Зеленский пообещал, что поручит правительству провести аудит жилых домов по всей стране.

Украинская правда
Темы: Львовщиначрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Львовщина
В Трускавце горит отель
На Львовщине работника гостиницы обвинили в смерти собаки и щенка
За сутки из-за обстрелов 6 человек погибли, еще по меньшей мере 50 ранены
Последние новости
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: