ООС: окупанти стріляли з мінометів біля Пісків
Неділя, 18 липня 2021, 17:42
Від початку доби 18 липня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Джерело: пресцентр ООС
Деталі: Поблизу селища Піски противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Українська правда