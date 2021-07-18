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ООС: окупанти стріляли з мінометів біля Пісків

Неділя, 18 липня 2021, 17:42

Від початку доби 18 липня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Поблизу селища Піски противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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